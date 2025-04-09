Об этом 24 Каналу рассказал двоюродный брат Джей Ди Вэнса, бывший американский морской пехотинец, доброволец российско-украинской войны в составе ВСУ Нейт Вэнс. По его словам, моральный дух и мотивация у украинцев значительно выше, чем у россиян.

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Чего не хватает Силам обороны Украины

Как отметил Нейт Вэнс, понятно, что украинские военные, как и абсолютно нормальные люди, не имеют желания воевать. Но они понимают, что эта война является экзистенциальной для украинцев и государства в целом.

Имею в виду, что никто не хочет сидеть в окопах, грязи и находиться в бою. Но они понимают – если не будут защищать, то альтернатива значительно хуже. Моральный дух и мотивация – неоценимые вещи. Я думаю, что общее отношение украинского солдата – это самая большая сила,

– сказал Вэнс.

Понятно, есть направления, которые следовало бы улучшить. Во время боевых действий не бывает такого, что все идеально. Всегда есть пространство для улучшения.

Конечно, можно говорить о лучшем оружии и экипировке. Кроме того, в Силах обороны стоило бы поработать над улучшением коммуникации между военными в окопах и командованием.

Есть способы улучшить коммуникацию, которая идет с фронта к командованию. Важно, чтобы была готовность делиться плохими новостями с командирами. Иногда есть такие причины, почему дела идут плохо. Если командиры не понимают реальной ситуации, то будут принимать плохие решения на основе полученной информации,

– сказал Вэнс.

Напомним, Нейт Вэнс два с половиной года воевал за Украину. Он объяснил, почему недавно уехал в Соединенные Штаты.