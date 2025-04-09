Про це 24 Каналу розповів двоюрідний брат Джей Ді Венса, колишній американський морський піхотинець, доброволець російсько-української війни в складі ЗСУ Нейт Венс. За його словами, моральний дух та мотивація в українців значно вища, ніж в росіян.

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Чого не вистачає Силам оборони України

Як наголосив Нейт Венс, зрозуміло, що українські військові, як і абсолютно нормальні люди, не мають бажання воювати. Але вони розуміють, що ця війна є екзистенційною для українців та держави загалом.

Маю на увазі, що ніхто не хоче сидіти в окопах, бруді та перебувати в бою. Але вони розуміють – якщо не будуть захищати, то альтернатива значно гірша. Моральний дух та мотивація – неоціненні речі. Я думаю, що загальне ставлення українського солдата – це найбільша сила,

– сказав Венс.

Зрозуміло, є напрямки, які варто було б покращити. Під час бойових дій не буває такого, що все ідеально. Завжди є простір для покращення.

Звісно, можна говорити про кращу зброю та екіпірування. Крім того, в Силах оборони варто було б попрацювати над покращенням комунікації між військовими в окопах та командуванням.

Є способи покращити комунікацію, яка йде з фронту до командування. Важливо, щоб була готовність ділитися поганими новинами з командирами. Інколи є такі причини, чому справи йдуть погано. Якщо командири не розуміють реальної ситуації, то будуть приймати погані рішення на основі отриманої інформації,

– сказав Венс.

Нагадаємо, Нейт Венс два з половиною роки воював за Україну. Він пояснив, чому нещодавно поїхав до Сполучених Штатів.