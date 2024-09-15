Пока партнеры затягивают с ПВО: как ВСУ феерично уничтожают вражеские разведывательные БПЛА

На сегодня большинство подразделений Сил обороны, которые эффективно применяют беспилотные ударные комплексы, уже имеют возможность сбивать вражеские разведывательные и ударные средства. В частности, Supercam, ZALA и "Орлан-10".

Об этом 24 Каналу сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что батальон пока не публиковал результаты своей работы, ведь россияне могут проанализировать тактику применения и начать противодействовать.

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Как ВСУ уничтожают разведывательные БПЛА россиян в воздухе

Из-за того, что наши партнеры, к сожалению, достаточно долго предоставляют дополнительные средства противовоздушной помощи, а также портативные средства противовоздушной помощи, украинские инженеры и военные придумали новые способы уничтожения разведывательных и ударных БПЛА противника в воздухе.

В украинском воздушном пространстве достаточно много вражеских средств, которые обнаруживают передовые и тыловые позиции Сил обороны. После чего враг наносит массированное огневое воздействие ударными беспилотниками, артиллерией и авиацией,

– сказал Федоренко.

Supercam, ZALA и "Орлан-10" – это основные разведывательные средства россиян, которые они массированно применяют, постольку имеют замкнутый цикл производства и модернизации внутри страны-агрессора.

Supercam и ZALA – это электрички, они работают несколько ниже и тщательно наблюдают за передней линией боестолкновения, а также за путями сообщения с ней.

"Орлан-10" имеет двигатель внутреннего сгорания и преимущественно работает на больших высотах. Он следит несколько дальше, имея больший сектор наблюдения.

Таким образом противник благодаря объединенному применению, связанного между собой Supercam, ZALA и "Орлан-10", имеет комплексную картинку с поля боя, как ближних позиций, так и дальних путей сообщения,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Для того чтобы сделать невозможным применение противником комплексной корректировки средств, их нужно сбивать. Кроме того, дополнительно уничтожаются не только сами борта, которые находятся в воздушном пространстве, но и те, кто ими управляет.

Отметим, что Украина продолжает совершенствовать собственное вооружение. В частности, украинцы разработали "дрон-дракон", который распыляет зажигательную смесь на позиции россиян. Он способен "на раз" выжечь целую посадку.