Сбиваем десятки ежедневно, – в Госспецсвязи рассказали, какие дроны используют оккупанты

В войне россии против Украины оккупанты чаще всего используют беспилотники "Орлан". Однако украинская армия профессионально сбивает их десятками каждый день.

Об этом 24 каналу рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он говорит, что ВСУ научились уничтожать российские беспилотники.

К теме Украина получила "первую "птичку" из США для "Армии дронов": на нее собирали всей страной

По его словам, наиболее распространенный дрон оккупантов, о котором все говорят, – это "Орлан".

В начале войны такие беспилотники нашим военным было тяжело сбить. Однако сегодня мы их сбиваем десятками каждый день,

– признается Щиголь.

Он подчеркнул, что эти беспилотники, как все в россии, сделано "кривыми руками". Но ВСУ нашли способ сбивать их.

Что касается качества этих дронов – то они гораздо хуже, чем те, которые армия закупаем у украинских и мировых компаний.

"Я думаю, что в ближайшее время мы закроем потребность военных в дронах для проведения разведки и корректировки огня", – сказал глава Госспецсвязи.

Юрий Щиголь рассказал о проекте "Армия дронов" и беспилотниках оккупантов



Добавим, что Генштаб, ВСУ и Минцифры инициировали проект "Армия дронов". Он предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, оперативную замену, а также обучение пилотов. Украинцы могут передать и обычные дроны, ранее снимавшие виды.

Такая "Армия дронов" поможет нашим защитникам следить за всей линией фронта. Поэтому, весь мир может присоединиться к созданию первой "Армии дронов" в мире. Ссылка для донатов – u24.gov.ua/uk/dronation.