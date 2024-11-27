Украина готовится к очень важному шагу, признаки уже есть: обзор фронта от Свитана

Во временно оккупированном Крыму было неспокойно 27 ноября. Силы обороны осуществили массированную атаку с применением беспилотников и ракет.

Комбинированный удар по Крымскому полуострову может свидетельствовать о подготовке Сил обороны к контрнаступательным действиям. Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал Роман Свитан – летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт, уточнив, что в этом случае Украина должна иметь достаточное количество авиации.

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Атака по Крыму

Местные телеграмм-каналы сообщали, что 27 ноября на Севастополь было направлено две волны дронов: первая насчитывала не менее 12 беспилотников, вторая – до 50. Также говорилось об использовании ракеты типа "Нептун" или С-200.

БПЛА, бесспорно, использовали для создания давления на ПВО противника. Вероятно, ракеты ADM-160 (ракеты-приманки – 24 Канал) шли дальше, а потом уже "Нептуны". Не исключаю возможности работы нашего ОТРК "Гром" – комплекс до 500 километров дальности,

– отметил Роман Свитан.

Стоит добавить, что российская ПВО работала на аэродроме "Бельбек" в Севастополе и авиабазе "Саки", недалеко от поселка городского типа Новофедоровка. Дым также заметили над территорией Черноморского военно-морского университета имени Нахимова и в районе военно-морского училища в Стрелецкой бухте.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна остановить противника, однако полноценная победа невозможна, если украинские военные будут работать только в обороне. По словам главкома, Украина должна перехватить инициативу и контрнаступать, и это обязательно произойдет.

Основной компонент ведения боевых действий в третьем тысячелетии – это преимущество в воздухе. Без этого контрнаступление не имеет смысла. Только если у действительно уже есть возможность выполнять боевые задачи с помощью авиации и ракет, тогда возможно готовить направления для контрнаступления,

– отметил летчик-инструктор.

По словам Свитана, если во время контрнаступления активно будет работать авиация – это в разы уменьшит количество потерь среди пехоты.

"Сегодняшний удар по Крыму, особенно в направлении Качи и Нахимова, может быть началом наших контрнаступательных действий в сторону Крыма. Это как минимум", – предположил полковник запаса.