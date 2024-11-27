Комбінований удар по Кримському півострові може свідчити про підготовку Сил оборони до контрнаступальних дій. Таку думку у щоденному зведенні для 24 Каналу висловив Роман Світан – льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт, уточнивши, що у цьому випадку Україна повинна мати достатню кількість авіації.

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Атака по Криму

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що 27 листопада на Севастополь було спрямовано дві хвилі дронів: перша налічувала щонайменше 12 безпілотників, друга – до 50. Також мовилося про використання ракети типу "Нептун" або С-200.

БпЛА, безперечно, використали для створення тиску на ППО противника. Ймовірно, ракети ADM-160 (ракети-приманки – 24 Канал) йшли далі, а потім вже "Нептуни". Не виключаю можливості роботи нашого ОТРК "Грім" – комплекс до 500 кілометрів дальності,

– зазначив Роман Світан.

Варто додати, що російська ППО працювала на аеродромі "Бельбек" у Севастополі та авіабазі "Саки", неподалік селища міського типу Новофедорівка. Дим також помітили над територією Чорноморського військово-морського університету імені Нахімова та в районі військово-морського училища в Стрілецькій бухті.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має зупинити противника, однак повноцінна перемога неможлива, якщо українські військові працюватимуть лише в обороні. За словами головкома, Україна має перехопити ініціативу та контрнаступати, і це обов'язково станеться.

Основний компонент ведення бойових дій у третьому тисячолітті – це перевага в повітрі. Без цього контрнаступ немає сенсу. Лише якщо й справді є можливість виконувати бойові завдання з допомогою авіації та ракет, тоді можливо готувати напрямки для контрнаступу,

– наголосив льотчик-інструктор.

За словами Світана, якщо під час контрнаступу активно працюватиме авіація – це в рази зменшить кількість втрат серед піхоти.

"Сьогоднішній удар по Криму, особливо у напрямку Качі та Нахімова, може бути початком наших контрнаступальних дій у бік Криму. Це щонайменше", – припустив полковник запасу.