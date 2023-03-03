ВСУ проработали варианты предстоящего контрнаступления, – The New York Times
Источник:The New York Times
Украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии, в рамках которых проработали предстоящее контрнаступление ВСУ на фронте.
Как пишет The New York Times, военные учения состоялись с участием "наиболее высокопоставленных генералов президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине".
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Высокопоставленные генералы отметили умение ВСУ
Источники среди американских военных рассказали журналистам, что учения проходили в штабе командования армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком городе Висбаден.
В рамках штабных учений украинские офицеры пытались выработать наиболее правильную стратегию будущего контрнаступления. Отмечают, что отрабатывали разные сценарии.
Украинские официальные лица в конце концов решат, по какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором,
– пишет издание.
После одной из тренировок командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил "феноменальную" адаптивность украинских военных и заявил, что они помогут им адаптироваться больше.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению. Это может произойти весной 2023 года. Об этом заявили в Институте изучения войны. По словам аналитиков, наши военные предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на Юге.
- Главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров рассказал когда начнется украинское контрнаступление.
- На вопрос, когда начнется наступление ВСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам пообещали партнеры.
- Также он подчеркнул, что современная война – это не просто технологии, а прежде всего логистика.