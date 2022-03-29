ВСУ в Херсонской области захватили танки с полным комплектом боеприпасов и зенитную установку

Украинские защитники в Херсонской области успешно отбили атаку российских захватчиков. Более того, они еще и захватили вражескую технику.

Об этом – сообщили в группировке войск "Юг". Соответствующее сообщение появилось на их фейсбук-странице вечером 28 марта.

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Украинцы захватили российскую технику

Наши воины обезвредили боевую машину десанта россиян и увезли трофеи: 1 зенитную установку и 2 танка Т-64, причем – с полным комплектом боеприпасов.

По предварительной информации, эта техника находилась на вооружении 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Волгоградской области.

Отметим, что еще в начале марта ВСУ ликвидировали подполковника Юрия Агаркова, который до 2021 года командовал 56-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Наши военные показали вражескую технику / Фото с фейсбук-страницы группировки войск "Юг"

Что происходит с трофейной техникой

Перед тем, как отправить захваченную технику на фронт, но уже на вооружение ВСУ, ее ремонтируют. Это делают специалисты Укроборонпрома, потому что имеют необходимое оборудование. С тех пор как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, там перешли на круглосуточный режим работы.

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