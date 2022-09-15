Военный эксперт назвал 2 причины, которые замедляют контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Война – это путь обмана, поэтому нужно смотреть шире и в комплексе на все те события, которые происходят на фронте. Удачная Харьковская операция – это следствие комплексных действий стратегического отвлечения внимания противника и концентрации его сил на другом направлении. На Херсонском направлении ситуация несколько иная.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что Херсонская область действительно является очень сложным военным объектом.

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По словам Черника, это голая степь, в отличие от других оперативных направлений, где есть большая сеть лесов – это крайне важно для маскировки и скрытого передвижения войска.

Также важная деталь – большая часть гидросооружений, это полноводные реки, которые очень сложно одолеть. Переходить относительно "сухую" реку легче, о чем говорится - на Юго-Востоке Оскол и Северский Донец на лето опускаются, то танки и БТРы могут перейти в брод,

– добавляет он.

"С точностью до наоборот все на Херсонском направлении – вода высокая, а значит, нужно мастерить понтонные переправы. Должны понимать, что это сложные инженерные сооружения и легкая мишень для артиллерии", – объясняет специалист.

Итак, степь+высокая вода – абсолютно логично, что наши войска будут продвигаться не так быстро,

– добавляет военный эксперт.

Именно поэтому тот темп, который выбрало наше военно-политическое руководство, а именно огневой удавку – абсолютно корректный, рано или поздно мы выбьем врага со всей территории.

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