Генштаб не делал подач, но работал с Минобороны – Залужный о законопроекте по мобилизации

Валерий Залужный 26 декабря отреагировал на внесение в Раду проекта закона о мобилизации. Документ вызвал большой резонанс в обществе.

Залужный подчеркнул, что никакие документы ВСУ не подавали Кабмину. Это – невозможно.

Обратите внимание Военное командование не называло никаких цифр - Залужный о необходимом количестве военных

Никаких подач каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали,

– отметил Залужный.

Представители ВСУ работали в рабочей группе Минобороны

В то же время он добавил, что ВСУ работали с Минобороны. В состав рабочей группы вошли, в частности, представители ВСУ. Они следили за тем, чтобы не нарушались механизмы, применяемые в военном управлении. Чтобы на законодательном уровне не приняли те или иные решения, которые могут помешать работе военного командования.

По словам Залужного, именно Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы в Кабмин.

Что следует понимать

В ВСУ формируют запросы всего необходимого, чтобы продолжать эффективно вести боевые действия.

В частности, говорится о запросах на людей, боеприпасы, вооружение. Залужный отметил, что в ВСУ показывают ориентировочные цифры, необходимые для выполнения поставленных задач. Все эти предложения ВСУ подают в Минобороны. В свою очередь в ведомстве реализуют эти запросы на законодательном уровне.

Законопроект о мобилизации – главное

Вечером 25 декабря в Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. В частности, предлагают снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменить срочную службу. Кроме того, говорится, что вместо срочной службы должна появиться базовая военная служба. Ее все граждане Украины должны пройти до достижения 25-ти лет.