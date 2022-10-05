ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине, в то же время наступая на Харьковщине и Луганщине, – ISW
5 октября 2022 , 06:36Читати новину українською
Источник:ISW
Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области. К тому же, продолжается их наступление в Харьковской и Луганской областях.
Наши силы продолжают декупировать населенные пункты от захватчиков. Об этом сообщили в Институте изучения войны.
ВСУ имеют значительные успехи в контрнаступлении
Так, украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, заставив российские войска отступить на юг в направлении Херсона.
Также наши защитники продвигаются к югу вдоль реки Днепр и трассы T0403, перерезав две российские наземные линии связи на севере Херсонской области. Они заставили россиян отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.