Удивляют даже коллег из НАТО: в ВСУ показали удар по оккупантам из американской гаубицы M777
Источник:Оперативное командование "Юг"
Украинские артиллеристы умело используют американские гаубицы M777. Они стреляют высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 километров.
О том, как мастерски украинские военные работают с "Трёма топорами", рассказали в оперативном командовании "Юг". На видео продемонстрировали быстрое и точное уничтожение врага.
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M777 имеет цифровую систему управления огнем
Если использовать снаряды с дальностью стрельбы до 40 километров, то одна батарея гаубиц M777 может накрывать огнем территорию площадью до 1250 квадратных километров.
Большим преимуществом "Трех топоров" является то, что у них есть цифровая система управления огнем.
То, как умело украинские артиллеристы справляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО,
– добавили в ОК "Юг".
Украинские военные убеждены, что именно мастерство наших артиллеристов, соединенное с западной военной помощью, приближает время деоккупации родной земли от врага.
Работа украинских артиллеристов из М777 / Видео ОК "Юг":
Западное вооружение меняет ход войны, – Данилов
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что западное вооружение строго меняет ход войны. Благодаря ему, украинские военные могут уничтожать с боеприпасами россиян и командные пункты управления. Тремя главными задачами этого оружия Данилов назвал деоккупацию, деморализацию и демилитаризацию.
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Какую военную помощь вскоре обещают Украине:
- Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заверил президента Зеленского, что Амстердам продолжит оказывать тяжелое вооружение Украине.
- Рютте пообещал броненосцы и самоходные гаубицы.
- США 8 июля также сообщили о новом пакете военной поддержки Киева.
- Речь идет о 4 системах HIMARS и 155-миллиметровых снарядах. Размер помощи – 400 миллионов долларов.
Смотрите в видео – о том, как армия Украины уничтожает вражеские склады: