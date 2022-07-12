Удивляют даже коллег из НАТО: в ВСУ показали удар по оккупантам из американской гаубицы M777

Украинские артиллеристы умело используют американские гаубицы M777. Они стреляют высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 километров.

О том, как мастерски украинские военные работают с "Трёма топорами", рассказали в оперативном командовании "Юг". На видео продемонстрировали быстрое и точное уничтожение врага.

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M777 имеет цифровую систему управления огнем

Если использовать снаряды с дальностью стрельбы до 40 километров, то одна батарея гаубиц M777 может накрывать огнем территорию площадью до 1250 квадратных километров.

Большим преимуществом "Трех топоров" является то, что у них есть цифровая система управления огнем.

То, как умело украинские артиллеристы справляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО,

– добавили в ОК "Юг".

Украинские военные убеждены, что именно мастерство наших артиллеристов, соединенное с западной военной помощью, приближает время деоккупации родной земли от врага.

Работа украинских артиллеристов из М777 / Видео ОК "Юг":

Западное вооружение меняет ход войны, – Данилов

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что западное вооружение строго меняет ход войны. Благодаря ему, украинские военные могут уничтожать с боеприпасами россиян и командные пункты управления. Тремя главными задачами этого оружия Данилов назвал деоккупацию, деморализацию и демилитаризацию.

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Какую военную помощь вскоре обещают Украине:

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заверил президента Зеленского, что Амстердам продолжит оказывать тяжелое вооружение Украине.

Рютте пообещал броненосцы и самоходные гаубицы.

США 8 июля также сообщили о новом пакете военной поддержки Киева.

Речь идет о 4 системах HIMARS и 155-миллиметровых снарядах. Размер помощи – 400 миллионов долларов.

Смотрите в видео – о том, как армия Украины уничтожает вражеские склады: