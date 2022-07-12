Про те, як майстерно українські військові працюють з "Трьома сокирами", розповіли в оперативному командуванні "Південь". На відео продемонстрували швидке та влучне знищення ворога.
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M777 має цифрову систему управління вогнем
Якщо використовувати снаряди з дальністю стрільби до 40 кілометрів, то одна батарея гаубиць M777 може накривати вогнем територію площею до 1250 кілометрів квадратних.
Великою перевагою "Трьох сокир" є те, що вони мають цифрову систему управління вогнем.
Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО,
– додали в ОК "Південь".
Українські військові переконані, шо саме майстерність наших артилеристів, поєднана з західною військовою допомогою, наближає час деокупації рідної землі від ворога.
Робота українських артилеристів з М777 / Відео ОК "Південь":
Західне озброєння міняє хід війни, – Данілов
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що західне озброєння усттєво змінює хід війни. Завдяки йому, українські військові мають змогу нищити склали з боєприпасами росіян та командні пункти управління. Трьома головними завданнями цієї зброї Данілов назвав деокупацію, деморалізацію та демілітаризацію.
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Яку військову допомогу незабаром обіцяють Україні:
- Глава уряду Нідерландів Марк Рютте запевнив президента Зеленського, що Амстердам продовжить надавати важке озброєння Україні.
- Рютте пообіцяв панцерники та самохідні гаубиці.
- США 8 липня також повідомили про новий пакет військової підтримки Києва.
- Мовиться про 4 системи HIMARS та 155-міліметрові снаряди. Розмір допомоги – 400 мільйонів доларів.
Дивіться у відео – про те, як армія України нищить ворожі склади: