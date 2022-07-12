Про те, як майстерно українські військові працюють з "Трьома сокирами", розповіли в оперативному командуванні "Південь". На відео продемонстрували швидке та влучне знищення ворога.

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M777 має цифрову систему управління вогнем

Якщо використовувати снаряди з дальністю стрільби до 40 кілометрів, то одна батарея гаубиць M777 може накривати вогнем територію площею до 1250 кілометрів квадратних.

Великою перевагою "Трьох сокир" є те, що вони мають цифрову систему управління вогнем.

Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО,

– додали в ОК "Південь".

Українські військові переконані, шо саме майстерність наших артилеристів, поєднана з західною військовою допомогою, наближає час деокупації рідної землі від ворога.

Робота українських артилеристів з М777 / Відео ОК "Південь":

Західне озброєння міняє хід війни, – Данілов

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що західне озброєння усттєво змінює хід війни. Завдяки йому, українські військові мають змогу нищити склали з боєприпасами росіян та командні пункти управління. Трьома головними завданнями цієї зброї Данілов назвав деокупацію, деморалізацію та демілітаризацію.

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Яку військову допомогу незабаром обіцяють Україні:

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте запевнив президента Зеленського, що Амстердам продовжить надавати важке озброєння Україні.

Рютте пообіцяв панцерники та самохідні гаубиці.

США 8 липня також повідомили про новий пакет військової підтримки Києва.

Мовиться про 4 системи HIMARS та 155-міліметрові снаряди. Розмір допомоги – 400 мільйонів доларів.

Дивіться у відео – про те, як армія України нищить ворожі склади: