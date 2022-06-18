ВСУ из британских гаубиц уничтожили вражеские танк и 2 БМП вместе с экипажем

Украинские военные попали во вражеский танк и две бронированные машины из британских гаубиц. ВСУ удалось ликвидировать не только технику, но и кафиров.

В сети опубликовали мощное видео, как ВСУ уничтожают российскую технику. Об этом сообщила Служба по связям с общественностью командование Десантно-штурмовых войск 18 июня.

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ВСУ уничтожили российский танк и две БМП

Блестящую работу проделали артиллеристы 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Вражескую технику они уничтожили с помощью британских полевых гаубиц калибра 155 мм M777.

На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые, из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777, уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.

– говорится в сообщении.

Как 81 отдельная аэромобильная бригада уничтожила вражескую технику с оккупантами: видео

Свежие потери врага

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 18 июня украинские военные уничтожили более 33 тысяч оккупантов. За сутки количество мертвых захватчиков выросло еще на 200 человек. Общие потери врага составляют:

личного состава – около 33 350 (+200) человек;

танков – 1 456 (+9),

боевых бронированных машин – 3 573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233 (+0),

средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей / катеров – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),

специальной техники – 55 (+0).

Последние новости об успехе ВСУ

На Донбассе украинские защитники сбили вражеский Су-25 . "Приземлить" черным запорожцам российский самолет помог переносному зенитному ракетному комплексу "Игла".

Еще один Су-25 ВСУ сбили на Луганщине . Воинам удалось взять в плен еще много кафиров.

Также украинские военные разгромили подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка России. Оккупанты понесли потери и больше не смогли воевать. Потому их вывели из района ведения боевых действий. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 18 июня.

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