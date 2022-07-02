ВСУ успешно используют новое американское оружие, – Пентагон

У украинских военных уже есть возможность пользоваться оружием, предоставленным им США. В Пентагоне отметили, что ВСУ не просто бьют им по врагу, но и делают это успешно.

Об этом рассказал журналист издания Foreign Policy Джек Детч. Он, собственно, прокомментировал в своем твиттере закрытый брифинг Министерства обороны Соединенных Штатов.

Читайте также Сбитая ракета над Одесчиной, усиление авиаатак Юга: основное за 129 день войны

ВСУ уничтожает командные пункты российских военных

В Пентагоне приятно удивлены эффективностью использования РСЗО HIMARS нашими военными. Они обратили внимание, что ВСУ ведут прицельный огонь, уничтожая российские командные пункты. Кроме того, благодаря точным ударам враг теряет уверенность на поле боя.

Сам журналист ссылается на высокопоставленного представителя Минобороны США. По его мнению, передает Детч, Украина доставила немалые хлопоты России в последнее время. Речь идет об операции на острове Змеиный, которую нашим военным удалось выполнить успешно. Врага оттуда выбили, освободив Одесскую область от оккупантов.

В то же время в Пентагоне убеждены, что по торговому центру в Кременчуге враг бил именно противокорабельной ракетой. Эта атака, по мнению представителя Минобороны США, в очередной раз демонстрирует, какими являются атаки российских военных. Они, убежден чиновник, носят "безрассудный характер".

Журналист также отметил, что наше государство получит от США современные системы ПВО. Это позволит ВСУ отказаться от советского оснащения в пользу новейшего и более эффективного. Как отметил чиновник Пентагона, нам планируют предоставить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для гаубиц, а также реактивные снаряды GMLRS.

НАТО стремится перевооружить Украину

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил стремление Альянса перевооружить наше государство. Об этом он рассказал во время итоговой пресс-конференции саммита, проведенного в Мадриде.

Столтенберг также заявил, что в НАТО поддерживают предоставление Украине именно современного вооружения. А это значит, что Альянс стремится помочь нашему государству перейти на оружие, которое будет соответствовать натовскому образцу.

Отметим, что НАТО рассматривает возможность нападения России на Литву. Последнюю страна-агрессор регулярно засыпает угрозами. В то же время, бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен убежден, что Путин не осмелится это сделать. Если же ему хватит духу, то в Кремле очень скоро поймут, что это была большая ошибка, ведь воевать с НАТО им не под силу.

Стоит внимания – Залужный показал точную работу польских САУ "Краб": смотрите видео