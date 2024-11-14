Зеленский представит украинцам План устойчивости уже на следующей неделе

Президент Украины заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Отдельное внимание сосредоточили на Донецкой области и Купянском направлении.

Там украинские защитники "сработали очень эффективно". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского от 14 ноября.

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Президент заслушал доклад Сырского

Владимир Зеленский заслушал доклад Александра Сырского, в частности, обсудили обстановку в Донецкой и Харьковской областях. Глава государства отметил, что гордится каждым подразделением, которое удерживает позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир в том, что "люди должны выиграть".

Сегодня был доклад Главкома Сырского. Как всегда, именно с этого начинается день. Не только Донбасс – еще Купянское направление, наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция,

– отмечает украинский лидер.

Продолжается подготовка внутреннего плана устойчивости

Как заверил президент, сегодня проработали несколько пунктов, и в частности культурный суверенитет, то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии, а также производство украинского контента, которое должно создать действенное объединение культурного сообщества в Украине.

Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом – это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях света,

– говорит Зеленский.

По его словам, сейчас на этом следует сосредоточить гораздо больше государственного внимания, что и планируют сделать. Также сегодня проработали пункт внутреннего Плана безопасности. Зеленский заверил, что уже есть наработка у Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Среди всего также проработали пункты, в частности, по энергетике и оружию – как украинского производства, так и сотрудничества с партнерами.

"В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями ", – обещает глава государства.