Уничтожаем быстрее, чем Россия производит: как Силам обороны удается сбивать вражеские Су-34

Россияне продолжают терять свои самолеты – 27 февраля были сбиты еще два истребителя-бомбардировщика Су-34. Однако в информационном пространстве врага звучат заявления, что это "неправда и манипуляции". Также выдвигают версию, что самолеты падают из-за friendly fire ("дружественного огня").

В то же время неизвестно, какими именно средствами украинским силам удается эффективно ликвидировать вражескую авиацию. Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что благодаря этому Украина может поражать такие российские самолеты как А-50 даже на расстоянии более 250 километров.

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Также благодаря этой "длинной руке" можем дотянуться до российской тактической авиации иногда за 100 километров от линии боестолкновения.

"Никому неизвестно, чем мы сбиваем российские самолеты. Вот и хорошо, что неизвестно", – подчеркнул военный обозреватель.

Су-34 больше не удается держать дистанцию

Также украинские силы успешно ликвидируют российские Су-34, которые приближаются на расстояние 30 – 40 километров к линии боестолкновения. Высота их полета такая же как дальность КАБов, которые они сбрасывают.

В большинстве случаев эти самолеты находились вне зоны досягаемости для комплексов малого и среднего радиуса действия, потому что постоянно держали безопасную дистанцию от линии боестолкновения. Сейчас им уже не удается держать эту дистанцию,

– отметил Коваленко.

В то же время ликвидация этих двух российских Су-34 не означает, что украинские военные будут чувствовать себя безопаснее на фронте.

Россияне постоянно используют до 30 единиц Су-34 для нанесения ударов. Общее их количество у врага составляет более 50 единиц. Противник потерял много Су-34, но при этом продолжает их производить. В год может выпускать до одной эскадрильи (10 – 12 самолетов).

Хотя в 2023 году в российские войска было передано только 6 самолетов Су-34. Фактически за февраль 2024 года было уничтожено больше Су-34, чем россияне изготовили в прошлом году,

– пояснил он.

Однако противник имеет еще много таких истребителей-бомбардировщиков. Он будет вынужден, даже рискуя Су-34, продолжать наносить удары КАБами по украинским позициям.

"Это для них единственная возможность прорыва наших линий обороны, вскрытия укрепрайонов. Если они не будут использовать КАБы, у них значительно уменьшится интенсивность наступательных действий. Они даже будут ограничены в возможностях эффективно удерживать позиции, которые занимают сейчас", – отметил Александр Коваленко.

Украина продолжает ликвидировать российскую авиацию