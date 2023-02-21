В ВСУ показали, как вагнеровцы пробовали штурм под Бахмутом и потерпели фиаско
21 февраля 2023, 09:18Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские военные героически защищают город и отбивают атаки врага.
ВСУ ликвидировали группу вагнеровцев в Бахмутском направлении. Военные опубликовали видео.
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Группу вагнеровцев уничтожили под Бахмутом
Пехота вагнера, засеченная разведкой 3 ОШБр, была уничтожена минометным расчетом 120 миллиметров. Отмечают, что ликвидировали минимум 8 захватчиков.
Как ВСУ уничтожила группу вагнеровцев: смотрите видео
Как оккупанты штурмовали кусты
- Россияне любят похвастаться своими "досадами". Поэтому иногда для этого им даже не нужно ничего делать, поскольку всегда можно что-нибудь придумать.
- Пропагандисты заявили о "мужественной атаке" российских военных на Сватовском направлении. Однако оказалось, что это был "тренировочный" штурм посадки по линии фронта.
- Независимые обозреватели выяснили, что на самом деле оккупанты штурмовали пустую посадку в 15 километрах от линии боевых столкновений в Луганской области. Отмечают, что это могла быть тренировка оккупантов.
- Видеокадры российской атаки на заросли кустов у села в Старобельском районе Луганщины с точной геометкой обнародовала 20 февраля мониторинговая инициатива DeepState.
Как ситуация в Бахмуте: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Сначала они обещали "подарить" его на день рождения Владимиру Путину 7 октября, но не удалось.
- Британская разведка утверждает, что в России могут объявить, что якобы захватили город Бахмут, вокруг которого несколько месяцев продолжаются кровопролитные бои. Кремлю необходимо показать хоть какие-то победы, чтобы снизить давление внутри страны.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой.