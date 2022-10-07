Украинские защитники на Юге выполнили более 200 огневых задач: какие потери понесла Россия
Источник:фейсбук ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить российскому врагу немалые потери. Оккупанты страдают от украинских защитников и на Юге.
ВСУ на Юге выполнили более 200 огневых задач
Так, в ночь на 7 октября украинские защитники также выполнили немало задач, и нанесли врагу потери. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
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За ночь наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 200 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники.
– сообщили в ведомстве.
Нашей авиацией нанесен удар по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в районе Новой Каховки.
В Николаевской области враг также имеет потери. Утром при попытке нанесения удара по украинским позициям уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
При этом в ОК "Юг" подчеркнули, что потери в живой силе и технике, которые враг понес в течение ночи, разведываются.
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Актуальные потери врага
За вчерашний день, 6 октября, ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов, а с 24 февраля – 61 680. Также российская армия имеет немалые потери и в военной технике. По состоянию на утро 7 октября российские силы потеряли:
- танков – 2466 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 5093 (+29) единицы;
- артиллерийских систем – 1455 (+31) единиц;
- РСЗО – 344 (+0) единицы;
- средства ПВО – 177 (+0) единиц;
- самолетов – 266 (+0) единиц;
- вертолетов – 233 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20) единиц;
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) единицы;
- специальной техники – 135 (+1).
В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери враг понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
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