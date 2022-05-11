ВСУ к тому времени уже будут совсем иначе вооружены, – Арестович о "неожиданной эскалации" России

Американская разведка заявляет, что Путин через несколько месяцев прибегнет к более радикальным средствам, в частности введению военного положения или потенциальной эскалации военных действий. В то же время Арестович подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины к этому времени будут гораздо лучше вооружены и готовы.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил 24 канала.

Тема Война в Украине вскоре станет непредсказуемой и эскалационной, – разведка США

Он пояснил, что, скорее всего, США подразумевает следующее – что России удастся накопить срочников, которых сейчас призывают с 1 апреля по 1 июня.

Также Россия набирает резервистов. Между тем, им предстоит снять с хранения технику или восстановить ту, которую привезли после боев. И потом бросить это все в новое наступление,

– сказал Арестович.

Но, как отметил советник главы ОП, это не будет много, максимум – попытки повторить то же Изюмское направление.

"И даже этого они не могут. Сейчас операция на Харьковщине (возле Изюма) длится 35 сутки. Я сомневаюсь, что они смогут набрать мощность через несколько месяцев. Но посмотрим. Пока единственное, что я знаю – россияне не способны создать новые подразделения, они будут пополнять те, что есть", – ответил Арестович.

По его мнению, эта задача для России все сложнее, потому что кадровый состав "выбивается". Уже нельзя на что-то рассчитывать, потому что боеспособность армии не та.

Эта неожиданная эскалация через несколько месяцев – это будет что-то вроде "Изюмской операции", с которой мы имеем дело сейчас. Но Вооруженные Силы Украины уже будут совсем иначе вооружены, потому что нам поступит западная помощь,

– заверил Арестович.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем:



Конгресс США проголосовал за сумму увеличения военной помощи Украине до 40 миллиардов долларов. Однако Алексей Арестович говорит, что не стоит ожидать, что оружие от партнеров скоро поступит. По его словам, накопить оружие для контрнаступления получится ближе к концу июня.

В то же время, президент США Джозеф Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.

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