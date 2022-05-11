Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив 24 каналу.

До теми Війна в Україні невдовзі стане непередбачуваною та ескалаційною, – розвідка США

Він пояснив, що, швидше за все, США має на увазі наступне – що Росії вдасться накопичити строковиків, яких зараз призивають з 1 квітня по 1 червня.

Також Росія набирає резервістів. Тим часом їм треба буде зняти зі зберігання техніку чи відновити ту, яку привезли після боїв. І потім кинути це все в новий наступ,

– сказав Арестович.

Але, як наголосив радник глави ОП, це не буде багато, максимум – намагання повторити той самий Ізюмський напрямок.

"І навіть цього вони не можуть. Зараз операція на Харківщині (біля Ізюма) триває 35 добу. Я сумніваюся, що вони зможуть набрати потужність за декілька місяців. Але подивимося. Наразі єдине, що я знаю – росіяни не здатні створити нові підрозділи, вони будуть поповнювати ті, що є", – відповів Арестович.

На його думку, це завдання для Росії все складніше, тому що кадровий склад "вибивається". Вже не можна на щось розраховувати, бо боєздатність армії не та.

Ця несподівана ескалація за декілька місяців – це буде щось на кшталт “Ізюмської операції”, з якою ми маємо справу зараз. Але Зброяні Сили України вже будуть зовсім інакше озброєні, бо нам надійде західна допомога,

– запевнив Арестович.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем:



До слова, Конгрес США проголосував за суму збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів доларів. Проте Олексій Арестович каже, що не варто чекати, що зброя від партнерів швидко надійде. За його словами, накопичити зброю для контрнаступу вийде ближче до кінця червня.

Водночас президент США Джозеф Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

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