Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он отметил, что этому поспособствовали также санкции, введенные Западом против России в начале года и сейчас они усиливаются.

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8 лет накапливали базу

По его мнению, за последние 8 лет Россия восстановила свою базу.

"Подписав соглашения "Минск-1" и "Минск-2", мы дали им время и возможность это сделать, и они начали производить новое оборудование – "Кинжалы", несколько типов ракет. Все это время они накапливали средства поражения. И эта база у них осталась", – заметил Свитан.

Восстанавливают и апгрейдят оружие

Однако, по его словам, у россиян нет элементной базы – производства по изготовлению высокоточных ракет, возможности модернизации парка самолетов.

Они не могут сделать что-нибудь новое, даже из тех разработок, которые изготовили за последние несколько лет. Однако они могут восстанавливать определенные виды вооружения, которые имеют на хранении,

– считает эксперт.

По его словам, россияне поднимают это вооружение, восстанавливают и апгрейдят до определенного уровня.

"Например, танки обвешивают активной броней, поднимают до определенного уровня дальность обнаружения, настраивают инфракрасные датчики. В принципе они могут не производить новое оружие, а восстанавливать старое", – подчеркнул он.

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Успеть вступить в НАТО к весне

Свитан отметил, что некоторая такая техника сегодня находится на поле боя. Хотя это танки из прошлого столетия, но они имеют более или менее нормальные прицелы и активную броню.

"В таком режиме россияне могут работать, и именно на этом фокусируется сейчас российская оборонная промышленность с увеличением бюджета", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что ближе к весне страна-агрессор собирается провести еще две волны мобилизации, а затем посадить подготовленных военных на технику. Сейчас они имеют пехотнострелковые подразделения, а через несколько месяцев планируют создать хотя бы мотопехотные и мотострелковые.

К весне россияне готовят примерно до 500 тысяч мотострелковых подразделений. Они их создают на базе первой танковой армии (то, что мы сейчас видим в Беларуси) и практически по всей России,

– рассказал военный эксперт.

По его мнению, весной у ВСУ могут быть реальные проблемы, поэтому к весне нужно успеть выйти на границы 1991 года, вступить в НАТО и прикрыться "зонтиком" Альянса.

"Иначе нам с весны и дальше придется воевать долго", – заметил Роман Свитан.

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