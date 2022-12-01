Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зазначив, що цьому посприяли також санкції, які були введені Заходом проти Росії на початку року і зараз вони посилюються.

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8 років накопичували базу

На його думку, разом з тим за останні 8 років Росія відновила свою базу.

"Підписавши угоди "Мінск-1" і "Мінськ-2", ми дали їм час і можливість це зробити, і вони почали виготовляти нове обладнання – "Кинджали", декілька типів ракет. Увесь цей час вони накопичували засоби ураження. І ця база у них залишилась", – зауважив Світан.

Відновлюють і апгрейдять зброю

Однак, за його словами, у росіян немає елементної бази – виробництва з виготовлення високоточних ракет, можливостей модернізації парку літаків.

Вони не можуть зробити щось нове, навіть з тих розробок, які виготовили за останні декілька років. Проте вони можуть відновлювати певні види озброєння, які мають на зберіганні,

– вважає експерт.

За його словами, росіяни підіймають це озброєння, відновлюють та апгрейдять до певного рівня.

"Наприклад, танки обвішують активною бронею, підіймають до певного рівня дальність виявлення, налаштовують інфрачервоні датчики. В принципі вони можуть не виготовляти нову зброю, а відновлювати стару", – наголосив він.

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Встигнути вступити в НАТО до весни

Світан зазначив, що деяка така техніка сьогодні є на полі бою. Хоч це танки з минулого століття, але вони мають більш-менш нормальні приціли та активну броню.

"В такому режимі росіяни можуть працювати, і саме на цьому зосереджується зараз російська оборонна промисловість зі збільшенням бюджету", – підкреслив експерт.

Він вважає, що ближче до весни країна-агресорка збирається провести ще дві хвилі мобілізації, а потім посадити підготовлених військових на техніку. Зараз вони мають піхотнострілецькі підрозділи, а за декілька місяців планують створити хоча б мотопіхотні та мотострілецькі підрозділи.

На весну росіяни готують приблизно до 500 тисяч мотострілецьких підрозділів. Вони їх створюють на базі першої танкової армії (те що ми зараз бачимо у Білорусі) і практично по всій Росії,

– розповів військовий експерт.

На його думку, навесні у ЗСУ можуть бути реальні проблеми, тому саме до весни потрібно встигнути вийти на кордони 1991 року, вступити в НАТО і прикритися "парасолькою" Альянсу.

"Інакше нам з весни та далі доведеться воювати довго", – зауважив Роман Світан.

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