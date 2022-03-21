ВСУ на Киевщине отобрали у оккупантов еще один трофейный танк

Враг в очередной раз попытался прорвать оборону украинских защитников на Киевщине. При этом оккупанты снова понесли потери.

Теперь на вооружение украинских военных попал еще один вражеский танк. О новом трофее сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Украинские защитники завладели им на Киевщине. Теперь имеют новый "трофей".

Ребята только немного поремонтируют, потому что как забирали – чуть поцарапали. Вместе победим!

– отметили в Генштабе.

Уже ранее было известно, что российские оккупанты массово бегут, оставляя свою технику на произвол судьбы. Этот "урожай" собирают не только наши военные, но и гражданские.

Поляки даже сняли видеоинструкцию, как украсть российский танк, для тех, кто не имеет трактора.

Танк, который отобрали у оккупантов / Фото ВСУ

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