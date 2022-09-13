Байдена спросили о дальнейшем успехе контрнаступления ВСУ: что тот ответил

Украинские защитники несколько дней подряд шокируют весь мир эффективностью и быстротой контрнаступления в Харьковской области. По официальным данным, наши бойцы уже освободили 6 тысяч квадратных километров, которые ранее были оккупированы.

Журналисты спросили у главы США Джо Байдена, чья страна активно поддерживает нашу армию, каковы его впечатления о контрнаступлении ВСУ и каким оно будет в дальнейшем. Видео появилось в сети.

Важно Украина уволила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий

Байден загадочно улыбнулся, но воздержался от прямого ответа на этот вопрос. Пройдя несколько метров спиной к журналистам, он показал короткий жест, что и означает его впечатление от действий ВСУ. Это был палец вверх, то есть Байден считает действия наших бойцов классными. Кратко и без лишних слов.

Добавим, что Владимир Зеленский заявил, что наши военные двигаются вперед. В частности, ВСУ идут в наступление, несмотря на артиллерию врага и другие препятствия.

Реакция Байдена на контрнаступление в Харьковской области: смотрите видео

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, а после этого – Изюма и важного железнодорожного узла Купянска.

А 12 сентября силы ССО АЗОВ Харьков и 14 ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области. Речь идет о территории от поселка Веселое до города Волчанск.

В России из-за успешного наступления ВСУ уже "улетели головы" российского командования. В частности, украинская разведка рассказала, что командующего войсками западного округа россии романа бердникова сняли с должности.

Добавим, что контрнаступление ВСУ продолжается не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Украинский флаг 12 сентября уже взвился в Святогорске Донецкой области. Официально об освобождении города еще не объявляли, но военные показали соответствующие фото.

Новые данные о контрнаступлении ВСУ от Института войны: смотрите видео