ВСУ контролируют 70% Ирпеня: в городе ведутся бои

Российские убийцы атакуют города вблизи Киева. Они пытаются захватить Ирпень в Бучанском районе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, в Ирпене сейчас ведутся бои, а Вооруженные Силы контролируют 70% территории города.

Я на месте, Ирпень не одолеть, – мэр Маркушин рассказал, как защищается город

Эвакуация продолжается

Кулеба также рассказал о ситуации в Бучанском районе. Речь идет о том, что в Макаровском обществе нет водоснабжения, газа, электричества и связи.

Оккупанты пытаются передвигаться в Бородянском обществе. Сама Бородянка заблокирована. Россияне разрушили инфраструктуру. Кулеба добавил, что население общин района продолжают эвакуировать.

За вчера в Житомир удалось эвакуировать около 600 жителей, среди них и пациенты Бородянского психоневрологического интерната. Приблизительно 600 жителей вывезли из Бучи,

– сказал Кулеба.

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