Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, в Ірпені наразі точаться бої, а Збройні Сили контролюють 70% території міста.

До теми Я на місці, Ірпінь не здолати, – мер Маркушин розповів, як захищається місто

Евакуація продовжується

Кулеба також розповів про ситуацію у Бучанському районі. Мовиться про те, що у Макарівській громаді немає водопостачання, газу, електрики та зв'язку.

Окупанти намагаються пересуватися у Бородянській громаді. Сама Бородянка заблокована. Росіяни зруйнували інфраструктуру. Кулеба додав, що населення громад району продовжують евакуювати.

За вчора до Житомира вдалося евакуювати приблизно 600 жителів, серед них і пацієнти Бородянського психоневрологічного інтернату. Приблизно 600 жителів вивезли з Бучі,

– сказав Кулеба.

Зруйнований міст в Ірпені: дивіться відео