Россияне действительно не контролируют ситуацию, хотя пытаются вытеснить Силы обороны. Детальнее о ситуации на левобережье Херсонщины рассказал 24 Каналу военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Войну не будут романтизировать
Военный эксперт проанализировал статью New York Times о жестоких и смертоносных боях за плацдарм на левобережье Херсонщины в районе села Крынки, опубликованную 16 декабря. По его словам, мы никого не удивим словами "война – это плохо".
Плохо в том смысле, что к большому сожалению, на войне есть потери, идут ужасные и тяжелые бои. Сказать, что это что-то "увлекательное" и "прекрасное", пожалуй, не приходится,
– подчеркнул Мусиенко.
Вряд ли издания будут романтизировать войну, типа "как все прекрасно, летают дроны, вокруг мины и снаряды". На самом деле происходят жестокие бои и тяжелые переправки через Днепр и еще й во время непростых погодных условий.
Возникает вопрос в New York Times, что вы тогда нам советуете. Может не воевать и тогда вообще сдаться и ничего не делать?!,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Как действовать на левобережье Херсона
Мусиенко не соглашается с авторами статьи по поводу тезиса "нет смысла в плацдарме на левобережье Херсонщины". Поскольку если согласиться с мнением, Украина должна отказаться от наступательных действий, перейти к обороне и ждать "удивительного" шанса, когда украинских воинов обеспечат необходимым вооружением. Или действовать наоборот: пытаться с имеющимися силами и средствами достичь определенных результатов, как сейчас действуют ВСУ на левобережье.
Допустим, пока украинские военные будут ждать немецкие ракеты Taurus или истребители F-16, россияне не будут медлить, а начнут закапываться и строить фортификационные сооружения, как на Мелитопольском направлении.
С одной стороны, да, нужно оружие. С другой стороны, если сейчас силами и средствами, которые у нас есть, попытаться расширить этот плацдарм, перебросить туда системы ПВО, дополнительные силы и пойти вперед. Эти подходы, видимо, дискутируются в нашем командовании – как лучше поступить и какую стратегию в таких условиях выбрать,
– резюмировал Александр Мусиенко.
Какая сейчас ситуация в районе села Крынки
- В аналитическом обзоре Института изучения войны сообщается, что украинские военные 16 декабря продолжили наземные операции на левобережье Херсонской области, в том числе пытались продвинуться в сторону лесных массивов возле села Крынки.
- Недавно офицер ВСУ Арти Грин рассказал, что в районе населённого пункта Крынки основные средства поражения наших воинов доминируют больше, чем российских военных. На правобережье Силы обороны могут подсунуть средства поражения к Днепру и бить по врагу прямой наводкой. А где без прямой наводки – высматривать и варить.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 15 декабря заявила, что противнику трудно смириться с потерей позиций на левобережье, поэтому он пытается их штурмовать. Также таким образом оккупанты пытаются угодить Путину.