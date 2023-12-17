Росіяни дійсно не контролюють ситуацію, хоча намагаються витіснити Сили оборони. Детальніше про ситуацію на лівобережжі Херсонщини розповів 24 Каналу військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Війну не будуть романтизувати

Військовий експерт проаналізував статтю New York Times про жорстокі та смертоносні бої за плацдарм на лівобережжі Херсонщини у районі села Кринки, опубліковану 16 грудня. За його словами, ми нікого не здивуємо словами "війна – це погано".

Погано в тому сенсі, що на превеликий жаль, на війні є втрати, йдуть жахливі й важкі бої. Сказати, що це щось "захопливе" та "прекрасне", мабуть, не доводиться,

– підкреслив Мусієнко.

Навряд видання будуть романтизувати війну, на кшталт "як все чудово, літають дрони, довкола міни та снаряди". Насправді відбуваються запеклі бої та важкі переправлення через Дніпро та ще й під час непростих погодних умов.

Виникає запитання до New York Times, що ж ви тоді нам радите. Можливо не воювати і тоді взагалі здатися й нічого не робити?!,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Як діяти на лівобережжі Херсонщини

Мусієнко не погоджується з авторами статті щодо тези "немає сенсу у плацдармі на лівобережжі Херсонщини". Оскільки якщо погодитися з думкою, то Україна повинна відмовитися від наступальних дій, перейти до оборони та чекати "дивовижного" шансу, коли українських воїнів забезпечать необхідним озброєнням. Або діяти навпаки: намагатися з наявними силами та засобами досягнути певних результатів, як зараз діють ЗСУ на лівобережжі.

Зверніть увагу! Владімір Путін під час "прямої лінії" наважився прокоментувати ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Очільник Кремля заявив, що буцім український плацдарм становить 1200 метрів завдовжки та 300 метрів завширшки.

Припустимо, поки українські військові чекатимуть німецькі ракети Taurus чи винищувачі F-16, росіяни не будуть зволікати, а почнуть закопуватися та будувати фортифікаційні спорудження, як на Мелітопольському напрямку.

З одного боку, так, потрібна зброя. З іншого боку, якщо зараз тими силами та засобами, які у нас є, спробувати розширити цей плацдарм, перекинути туди системи ППО, додаткові сили і піти вперед. Ці підходи, мабуть, дискутуються у нашому командуванні – як краще вчинити і яку стратегію за таких умов обрати,

– резюмував Олександр Мусієнко.

Яка зараз ситуація у районі села Кринки