Морской бой для ВСУ: россияне несут большие потери во время переправ в Херсонской области

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают попытки переправить технику и боеприпасы своей группировке на правом берегу. Кое-где им это удается, но благодаря огневому контролю ВСУ враги несут еще большие потери.

Переправы приносят россиянам больше потерь, чем пользы

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне могут переправляться всеми привлеченными переправами, пока не поднялся уровень Днепра, хотя и по этому поводу они уже тоже паникуют.

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Однако успешных попыток россиян обеспечить свои войска меньше, чем неудачных. 14 октября украинские военные снова уничтожили их переправу через реку Ингулец, то есть оккупанты снова не могут перебрасывать там оперативные резервы между правым и левым флангами своего плацдарма.

Они переправляются – и по мосту переправляются, то есть дамбой, и всеми понтонными и баржевыми переправами. Но это не значит, что им это сходит с рук,

– подчеркнул Молчанов.

Он отметил, что очень большие потери россияне несут именно на этих переправах. Почти каждое скопление техники, не только с боеприпасами, но и с горючим, которое пытается, например, переехать Новокаховской плотиной, подвергается огневому поражению.

То же происходит, когда оккупанты пытаются перевезти подбитую технику на левый берег или просто убегают, найдя какие-то "уважительные" причины для этого. ВСУ просто отслеживают любые передвижения и ликвидируют их в самый выгодный момент.

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Общие потери врага

У русских огромные потери не только на Херсонщине, но и во всей зоне боевых действий и на оккупированных территориях, куда могут достать ВСУ. На утро 15 октября с начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 64 700 вражеских военных.

Также Россия потеряла немало техники.