Переправи приносять росіянам більше втрат, аніж користі

Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіяни можуть переправлятися усіма залученими переправами, поки не піднявся рівень Дніпра, хоча і з цього приводу вони вже теж панікують.

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Однак успішних спроб росіян забезпечити свої війська менше, ніж невдалих. Так, 14 жовтня українські військові знову знищили їхню переправу через річку Інгулець, тобто окупанти знову не можуть перекидати там оперативні резерви між правим і лівим флангами свого плацдарму.

Вони переправляються – і мостом переправляються, тобто дамбою, і всіма понтонними і баржевими переправами. Але це не означає, що їм це сходить з рук,

– наголосив Молчанов.

Він зауважив, що дуже великих втрат росіяни зазнають саме на цих переправах. Так, майже кожне скупчення техніки, не лише з боєприпасами, а й з пальним, яка намагається, наприклад, переїхати Новокаховською греблею, наражається на вогневе ураження.

Те ж відбувається, коли окупанти намагаються перевезти підбиту техніку на лівий берег або просто втікають, знайшовши якісь "поважні" причини для цього. ЗСУ просто відстежують будь-які їхні пересування та ліквідують їх у найвигідніший момент.

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Загальні втрати ворога

Росіяни мають величезні втрати не лише на Херсонщині, а й у всій зоні бойових дій та на окупованих територіях, куди можуть дістати ЗСУ. Так, станом на ранок 15 жовтня з початку повномасштабної війни в Україні загинули вже 64 700 ворожих військових.

Також Росія втратила чимало техніки: