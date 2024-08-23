Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко. Он подчеркнул, что важно расширить площадь буферной зоны в Курской области.

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"Это тяготеет к стратегическому уровню"

Игорь Романенко отметил, что Украина имеет возможности расширить плацдарм на запад от района, где находятся ВСУ. С севера там расположена река Сейм. Там находилось более 2 тысяч оккупантов, сейчас, возможно, уже меньше. Очень важно с помощью этих районов расширить площадь буферной зоны, укреплять наши позиции для дальнейших перспективных действий.

В течение последних полгода россияне использовали город Суджа как военный хаб, где сосредотачивали свои войска, средства и затем перебрасывали их на Харьковское направление, угрожали применить оружие против Сум и так далее. Также осуществляя Курскую операцию, украинские бойцы предотвратили реализацию плана врага по наступлению на Харьковщину и Сумщину.

Это говорит о том, что у нас восстанавливается инициатива ведения этой войны. А это очень хорошо сейчас на оперативном уровне. Однако также это тяготеет к стратегическому уровню, если мы остановим врага в Донецкой области,

– сказал генерал-лейтенант.