Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко. Він підкреслив, що важливо розширити площу буферної зони у Курській області.

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"Це тяжіє до стратегічного рівня"

Ігор Романенко зазначив, що Україна має можливості розширити плацдарм на захід від району, де перебувають ЗСУ. З півночі там розташована річка Сейм. Там перебувало понад 2 тисячі окупантів, зараз, можливо, вже менше. Дуже важливо за допомогою цих районів розширити площу буферної зони, зміцнювати наші позиції для подальших перспективних дій.

Протягом останніх пів року росіяни використовували місто Суджа як військовий хаб, де зосереджували свої війська, засоби та потім перекидали їх на Харківський напрямок, загрожували застосувати зброю проти Сум і так далі. Також здійснюючи Курську операцію, українські бійці запобігли реалізації плану ворога щодо наступу на Харківщину та Сумщину.

Це говорить про те, що у нас відновлюється ініціатива ведення цієї війни. А це дуже добре зараз на оперативному рівні. Однак також це тяжіє до стратегічного рівня, якщо ми зупинимо ворога на Донеччині,

– сказав генерал-лейтенант.