Силы обороны продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление

Украинские войска незначительно продвинулись в Курской области России, операция на территории которой продолжается еще с августа 2024 года. Украинские военные контратаковали российскую армию.

Они также отбили российскую механизированную атаку к северо-западу от Суджи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW на фоне боев в среду, 29 января.

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Как продвинулись украинские войска

По данным американского Института изучения войны, ВСУ немного продвинулись вдоль улицы Новоселовка в северо-западной части села Погребки, расположенного к северо-западу от Суджи.

В то же время российские пропагандисты сообщали, что их армия якобы продвинулась вдоль ветрополос к западу от Плехового и к северу от Гуево к югу от Суджи. Однако аналитики не нашли подтверждений.

Кроме вышеупомянутого, вражеские блогеры уверяли, мол, оккупанты атаковали в направлении Русского Поричного, что к северу от Суджи и у Свердликово, что к западу от районного центра, но подтверждения тоже нет.

В свою очередь, согласно обнародованной информации, украинские силы контратаковали врага в районе Никольского, что на северо-запад от Суджи.

Боевые действия в Курской области за 29 января 2025 года / Карта ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, также показывают, что 19 января к западу от этого населенного пункта ВСУ отбили атаку российских механизированных подразделений численностью примерно до взвода, в которой участвовало не менее четырех бронемашин.