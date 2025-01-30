Вони також відбили російську механізовану атаку на північний захід від Суджі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW на тлі боїв у середу, 29 січня.

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Як просунулися українські війська

За даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ трохи просунулися вздовж вулиці Новоселівка у північно-західній частині села Погребки, що розташовано на північний захід від Суджі.

Водночас російські пропагандисти повідомляли, що їхня армія нібито просунулася вздовж вітросмуг на захід від Плехового та на північ від Гуєвого на південь від Суджі. Однак аналітики не знайшли підтверджень.

Крім вищезгаданого, ворожі блогери запевняли, мовляв, окупанти атакували у напрямку Руського Порічного, що на північ від Суджі та біля Свердликового, що на захід від районного центру, але підтвердження теж немає.

Своєю чергою, згідно з оприлюдненою інформацією, українські сили контратакували ворога в районі Нікольського, що на північний захід від Суджі.

Бойові дії у Курській області за 29 січня 2025 року / Карта ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, також показують, що 19 січня на захід від цього населеного пункту ЗСУ відбили атаку російських механізованих підрозділів чисельністю приблизно до взводу, в якій брало участь не менше чотирьох бронемашин.