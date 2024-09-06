Также захватчики хотели нанести удар в Харьковской области. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Все-таки они рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, что Угледар, Курахово, Покровск и район Часового Яра, Славянск они смогут дожать, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства. Они рассчитывали нанести удар на Харьковщине, отвлечь силы", – объяснил он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение первого месяца Курской операции Россия потеряла там около 6 тысяч убитыми и ранеными. Он добавил, что пока продолжается продвижение ВСУ на Курщине, боеспособные подразделения России привлечены к оккупации на территории Украины.

Россияне не прогнозировали Курской операции

Иван Тимочко отметил, что россияне не прогнозировали перенос войны на территорию России. С началом Курской операции даже на направлениях, которые враг определял приоритетными для Донецкой области, российской армии не хватает сил.

Большое количество резервов российские оккупанты все-таки отправили на Курщину. Возможно, кроме резервов, россияне привлекут туда также боевые бригады.

А вот то, что им придется решать сейчас или наступать на Покровск, или в район Часового Яра, или пытаться удержать северную часть Харьковщины, район Волчанска, Липцы – это однозначно,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Единственный сценарий, при котором все может быть по-другому – если в России попытаются провести мощную мобилизацию или их союзники в геометрической прогрессии увеличат им поставку вооружения. Говорится об Иране и Северной Корее, возможно, еще какие-то африканские страны.