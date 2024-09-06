Також загарбники хотіли завдати удару у Харківській області. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Все-таки вони розраховували обрати на Донеччині два напрямки, що Вугледар, Курахове, Покровськ та район Часового Яру, Слов’янськ вони зможуть дотиснути, щоб ми не сконцентрували відповідні сили і засоби. Вони розраховували завдати удару на Харківщині, відвернути сили", – пояснив він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом першого місяця Курської операції Росія втратила там близько 6 тисяч вбитими та пораненими. Він додав, що поки триває просування ЗСУ на Курщині, найбоєздатніші підрозділи Росії залучені до окупації на території України.

Росіяни не прогнозували Курської операції

Іван Тимочко зазначив, що росіяни не прогнозували перенесення війни на територію Росії. З початком Курської операції навіть на напрямках, які ворог визначав пріоритетними для Донецької області, російській армії бракує сил.

Велику кількість резервів російські окупанти все-таки відправили на Курщину. Можливо, крім резервів, росіяни залучать туди також бойові бригади.

А от те, що їм доведеться вирішувати зараз чи наступати на Покровськ, чи в район Часового Яру, чи намагатися утримати північну частину Харківщини, район Вовчанська, Липців – це однозначно,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Єдиний сценарій, при якому усе може бути по-іншому – якщо у Росії спробують провести потужну мобілізацію або їхні союзники в геометричній прогресії збільшать їм поставку озброєння. Мовиться про Іран та Північну Корею, можливо, ще якісь африканські країни.