Путин попал в очередную ловушку: Тимочко сказал, с какими вызовами столкнулись россияне на Курщине

Есть информация, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поставил перед оккупантами задачу контратаковать и вернуть контроль над Курской областью до 1 октября. Для Кремля это исключительно репутационная история.

На Курщине россияне столкнулись с большим количеством вызовов. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Ловушка для Путина

Иван Тимочко отметил, что россияне даже не рассматривали вероятность действий ВСУ в Курской области. Вражеское командование не имело замыслов, как реагировать на такую ситуацию. Все выглядело, что якобы Украина не предложит других путей решений.

Мы предложили. Они оказались чрезвычайно успешными. В то же время Путин ничего лучшего не смог придумать. Не смог признать, что это вооруженные силы, назвал бандитами. Кстати, он снова попал из-за этого в очередную политическую ловушку,

– подчеркнул он.

Кремль не признал ВСУ иностранными войсками, которые находятся на территории России. Даже поэтому украинских бойцов никто не может рассматривать как оккупационную армию. Путин сейчас полностью взял ответственность за свое население, которое не смог защитить. В частности, за огромные материальные убытки Путин дает россиянам аж по 110 долларов.

"Это контртеррористическая операция. Российские военные там не допущены к полному управлению и контролю. Эту операцию контролирует ФСБ. Уверен, что на штабном, на командно-управленческом уровне там свой конфликт и противодействие. Потому что ФСБ не умеет проводить какие-то масштабные военные операции оперативного, стратегического уровня", – сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Чтобы остановить продвижение украинской армии, захватчикам нужно хотя бы 50 тысяч обученного войска, хотя бы того уровня подготовки, с которым они бросают на линию фронта в Украине. Сейчас враг привлек на Курщине, в частности, внутренние резервы. Есть и боевые бригады, которые они сняли с фронта. Однако они не могут там достичь успехов.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне в Курской области начали быстрые наступательные действия. Оккупанты планируют применить там примерно 60 – 70 тысяч личного состава. По словам украинского лидера, там уже находится примерно 40 тысяч российских военных.

Также Курская область была плохо логистически подготовлена к ведению такой войны. Кроме этого, сейчас путинская авиация столкнулась с вызовами. Прежде всего россияне понимают, что очень с каждым днем растет возможность того, что Украина получит разрешение от союзников на нанесение ударов в пределах 300 километров вглубь территории страны-агрессора.

Это будет означать, что очень много российских аэродромов будет попадать под удар. Дальность полета там и есть в пределах 500 – 600 километров. Но самолету нужно прилететь туда и обратно к линии фронта, еще иметь на себе нагрузку, что уменьшает дальность полетов. А еще им пришлось сейчас менять летные пути и задачи для их авиации в районе Курщины,

– объяснил Тимочко.

Война на территории России может расшириться, что будет вызывать все большее недовольство населения действиями Кремля. Поэтому Путину придется решать еще и политические вопросы. А еще оказалось, что россияне в Курской области совсем не готовы к партизанщине, сопротивлению, борьбе.

Кроме того, России нужно увеличить мобилизацию или призыв в российскую армию, чтобы перекрыть тот участок фронта. К этому времени все боеспособные силы, стратегические резервы они концентрировали вокруг Украины, вокруг линии фронта, где были активные боевые действия.

"То есть у них там очень много вызовов на Курщине, которые дают все основания судить о том, что до 1 октября точно силами российской армии ВСУ не будут вытеснены с Курщины. Там в лучшем случае им повезет, если они сумеют статично остановить наше продвижение по какой-то конкретной линии", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.