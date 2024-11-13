Враг перебрасывает боеспособные подразделения в Курскую область: стремятся возобновить штурмы

Из-за больших потерь среди личного состава противник перебрасывает в Курскую область 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Оккупанты планируют возобновить ведение наступательных штурмовых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Виктора Кравцова в эфире телемарафона.

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Россияне перебросили дивизию в Курскую область

Как рассказал Кравцов, определенным образом противник сосредотачивает свои силы на территории Курской области, стягивая туда все больше подразделений и привлекая как можно больше оккупантов. Это свидетельствует о намерении оттеснить Силы обороны с этого участка фронта.

Сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия России для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же имеет целью как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться,

– объясняет он.

По его словам, враг накапливает технику в регионе, однако ее эффективно уничтожают украинские бойцы. Например, только позавчера, как уверяет он, было уничтожено 35 или 37 единиц вражеской техники. Кравцов также обратил внимание на интересную деталь относительно перемещения противника.

"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немножко разгружают натиск на восточном направлении", – говорит он.

К слову, The Telegraph сообщало, что Путин приказал выбить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа, то есть до 20 января 2025 года. Так там объясняют то, что Россия развернула почти 50 тысяч российских и северокорейских солдат на этом участке.