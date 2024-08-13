Такое обещание озвучил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении от 13 августа.

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Зеленский пообещал воинам в Курской области выплачивать премии быстро

Глава государства рассказал, что сегодня он обсуждал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и Офиса президента, чтобы для воинов, которые выполняют задачи на территории России, были "гарантированы и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта".

И без всякой бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства - наши защитники должны быть защищены от любого бюрократического давления,

– отметил Зеленский.

К слову, во время Ставки Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Курской области России с прорывом ВСУ. По его словам, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта.

Он отметил, что там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий.