Таку обіцянку озвучив український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні від 13 серпня.

Дивіться також Росія окупувала в 100 разів більше, – Шеппс про скарги Путіна щодо Курської області

Зеленський пообіцяв воїнам у Курській області виплачувати премії швидко

Глава держави розповів, що сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, аби для воїнів, які виконують завдання на території Росії, були "гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту".

І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави - наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску,

– зауважив Зеленський.

До слова, під час Ставки Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Курській області Росії з проривом ЗСУ. За його словами, попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти.

Він наголосив, що там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.