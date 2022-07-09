Черные Запорожцы показали, как уничтожили сразу 9 российских танков: яркое видео
Источник:72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Вооруженные Силы Украины ежедневно показывают российским оккупантам, что на украинской земле они незваные гости и время вернуться в свою страну. Впрочем, до них не доходит.
Черные Запорожцы уничтожили сразу 9 российских танков
Поэтому воины ВСУ доносят до них свои послания разными способами. Один из таких показали на видео.
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На опубликованных кадрах украинская армия отправила "домой" личный состав 9 российских танков.
Наши побратимы из Десантно-штурмовых войск проделали замечательную работу – уничтожили вражескую технику вместе с солдатами. Пылало очень красиво!
Смотрите момент уничтожения в видео:
Свежие потери врага
С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 37 200 вражеских военных. Только за минувшие сутки было ликвидировано 300 российских оккупантов. Также украинские защитники и защитницы сожгли немало техники противника. Потери в военной технике россиян выглядят так:
- танков – 1 638 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 815 (+4) единиц,
- артиллерийских систем – 832 (+4) единицы,
- РСЗО –247 (+0) единиц,
- средств ПВО – 108 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 187 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) единицы,
- крылатых ракет – 155 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2) единиц,
- специальной техники – 66 (+0) единиц.
В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
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