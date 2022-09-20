Почти все подразделение элитных спецназовцев из Калининграда денацифицировалось в Украине

Российских оккупантов, которые ехали "денацифицировать" Украину, в конце концов постигла такая же участь. В этом им помогли Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили спецслужбы 24 каналу. Там добавили, что наши бойцы уничтожили почти все подразделение из Калининграда.

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Бойцы этого подразделения приехали убивать украинцев еще в июле. Известно, что подразделение состоит, в том числе из элитных спецназовцев. Но это уже не важно, ведь потери группировки составляют более 92% личного состава.

Россия терпит в войне против Украины колоссальные потери. Это касается как личного состава, так и техники и авиации. Разведка Великобритании сообщила, что россия, скорее всего, потеряла по меньшей мере четыре боевых самолета в Украине за последние 10 дней. Это больше истощает вражескую авиацию.

В британской разведке говорят: вполне реально, что рост потерь россии является результатом того, что российские ВВС больше рискуют. Они ведь пытаются оказать непосредственную воздушную поддержку российским наземным силам под давлением украинского наступления.

Потери врага по состоянию на 20 сентября

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам рекордные потери. С начала полномасштабного вторжения россии в Украине было ликвидировано 54 810 оккупантов. Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 160 захватчиков.

Какие потери понесли россияне в технике

танков – 2 216 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 4 724 (+4) единиц,

артиллерийских систем – 1 323 (+10) единиц,

РСЗО – 318 (+6) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 252 (+1) единицы,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5) единиц,

крылатых ракет – 239 (+1) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6) единиц,

специальной техники / special equipment – 125 (+0) единиц.

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