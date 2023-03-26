Украинские воины ликвидировали российского топ-офицера, устроившего Иловайский котел
Источник:Сергей Стерненко
Украинские защитники ликвидировали командира штурмового батальона российской армии Дмитрия Лисицкого. Таким образом, оккупанту отомстили за Иловайский котел, поскольку тот был причастен.
Захватчик имел кремлевские награды и был командиром 1 батальона 247 десантно-штурмового полка. О его гибели сообщили российские телеграм-каналы.
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Месть за Иловайск
Именно батальон Лисицкого в 2014 году атаковал украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. Теперь украинские бойцы отомстили россиянину.
Уже в 2015 году россиянин получил от Кремля звание "героя". Также у него был ряд других наград: медаль "за заслуги перед родиной" и медаль Суворова
Кстати, журналист Юрий Бутусов отмечает, что 247-й полк и так несет большие потери во время вторжения в Украину. Таким образом ликвидация командира серьезно ослабит боеспособность.
ВСУ ликвидировали оккупанта Лисицкого / Фото из телеграм-каналов
Российские СМИ пишут, что Лисицкий попал в армию еще в 1993 году. Он выполнял преступные приказы и в других российских военных кампаниях, в том числе в Чечне. Захватчику было 48 лет, у него была жена и два сына.
Потери врага
- По состоянию на 26 марта ВСУ ликвидировали уже 170 550 российских оккупантов . Только за последние сутки уничтожили 660. При этом цифра на самом деле может быть значительно больше.
- Россияне гибнут "пачками". К примеру, под Угледаром разгромили батальон "Алга" из Казани. Уцелевших оккупанты пытаются обвинить в дезертирстве.
- В город Владивосток на Дальнем Востоке России отправляют по меньшей мере десятки тел погибших россиян. Это также ликвидированные оккупанты под Угледаром.
- Bloomberg пишет, что несмотря на неудачное наступление России и безумные потери, Кремль планирует набрать еще 400 тысяч контрактников . Еще одна столь масштабная кампания позволит пока не призывать резервистов.