Украинские воины ликвидировали российского топ-офицера, устроившего Иловайский котел

Украинские защитники ликвидировали командира штурмового батальона российской армии Дмитрия Лисицкого. Таким образом, оккупанту отомстили за Иловайский котел, поскольку тот был причастен.

Захватчик имел кремлевские награды и был командиром 1 батальона 247 десантно-штурмового полка. О его гибели сообщили российские телеграм-каналы.

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Месть за Иловайск

Именно батальон Лисицкого в 2014 году атаковал украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. Теперь украинские бойцы отомстили россиянину.

Уже в 2015 году россиянин получил от Кремля звание "героя". Также у него был ряд других наград: медаль "за заслуги перед родиной" и медаль Суворова

Кстати, журналист Юрий Бутусов отмечает, что 247-й полк и так несет большие потери во время вторжения в Украину. Таким образом ликвидация командира серьезно ослабит боеспособность.



ВСУ ликвидировали оккупанта Лисицкого / Фото из телеграм-каналов

Российские СМИ пишут, что Лисицкий попал в армию еще в 1993 году. Он выполнял преступные приказы и в других российских военных кампаниях, в том числе в Чечне. Захватчику было 48 лет, у него была жена и два сына.

Потери врага