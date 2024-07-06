Российский склад с боеприпасами взлетел в воздух вместе с оккупантами: эффектное видео

В сети появилось видео эффектного уничтожения российского склада. В воздух вместе с боекомплектами взлетели и оккупанты.

Соответствующие кадры опубликовали в субботу, 6 июля. Россиян вовремя заметили разведчики 47 отдельной механизированной бригады.

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Россияне как раз составляли ящики с боеприпасами

Бойцы 47 бригады сразу передали информацию об обнаруженных оккупантах сводному отряду "Бродяги".

Они увидели российских военнослужащих как раз тогда, когда те очень активно составляли ящики с боеприпасами возле дома. Вскоре за ними прилетел украинский дрон.

Воины экипажа "Шулика" 411 ОББпАК мгновенно отправили туда FPV-дрон. Одно попадание – жирная цель уничтожена,

– поделились деталями уничтожения россиян в 47 бригаде.

О том, где и когда украинские защитники ликвидировали оккупантов, неизвестно.

Украинские воины уничтожили российский склад с боеприпасами: смотрите видео