"Не суйтесь сюда никогда": российский командир перед гибелью пожалел, что пришел в Украину

Во время боев на территории Курской области командир российской группы бойцов с позывным "Ларкин" за несколько часов до собственной гибели записал признание на видео, в котором выразил сожаление, что пришел на фронт.

Он посоветовал своим согражданам не участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Смотрите также Более тысячи новых "зрителей" у Кобзона и десятки уничтоженной техники: потери россиян 25 ноября

Что известно об этом

Если смотрите это видео – не лезьте сюда никогда! Не ищите здесь счастья,

– говорит оккупант.

По словам украинских защитников, вместе со своим отрядом оккупант полностью уничтожил одно из местных сел пытаясь безрезультатно выбить из него подразделения Галицких десантников. Понеся потери россияне разбежались по подвалам.

Отмечается, что оккупанты были напуганы, без связи, воды и пищи, и почти неделю ждали подкрепления. Но вместо помощи враги получили приказ на еще одну попытку мясного штурма, который для "Ларкина" и его подчиненных оказался последним.

"Ежедневно сотни таких же искателей удачи как Ларкин, заканчивают свою жизнь сталкиваясь с украинским войском. Ошибку о решении идти на эту войну наемники осознают слишком поздно - когда шансов на спасение уже почти нет", – отмечают бойцы.

Россиянин пожалел из-за участия в войне: смотрите видео

Как добавляют в Десантно-штурмовых войсках, это видео является примером того, как Россия посылает на смерть тысячи своих граждан, которые уже перед гибелью жалеют, что стали жертвами пропаганды и подняли оружие против украинцев.