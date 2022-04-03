ВСУ ликвидировали уже 18 тысяч российских военных

3 апреля 2022 , 11:15
Читати новину українською

Вооруженные Силы Украины продолжают давать активный отпор российским оккупантам. По состоянию на утро 3 апреля наши воины ликвидировали около 18 тысяч вражеских бойцов.

Данные относительно убитых рашистов еще уточняют. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью ведения боевых действий.

К теме  Оккупанты ослабляют свои позиции в районе Изюма и концентрируют силы в направлении Донбасса

Потери российской армии в Украине

  • Танки – 644 единицы;
  • боевые бронированные машины – 1830;
  • артиллерийские системы – 325;
  • реактивные системы залпового огня – 105;
  • средства ПВО – 54;
  • самолеты – 143;
  • вертолеты – 134;
  • автомобильная техника – 1259;
  • корабли – 7;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • специальная техника – 24;
  • пусковые установки ОТРК – 4.

Это может вас заинтересовать – глава МИД Великобритании шокирован зверствами оккупантов в Буче: видео

 

Автор: Софія Мінджоса