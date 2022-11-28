Точный удар ВСУ по врагу в Энергодаре, перемещение подразделений из Беларуси: главное из Генштаба

28 ноября 2022 , 07:47
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Враг изо всех сил пытается восполнить безумные потери живой силы. Именно поэтому оккупанты перебрасывают части своих подразделений из Беларуси.

Вместе с тем, как отчитались в Генштабе ВСУ, атаки врага не прекращаются.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Яковлевка,
  • Соледар,
  • Бахмут,
  • Андреевка,
  • Новобахмутовка,
  • Опытное,
  • Водяное,
  • Первомайское,
  • Невельское,
  • Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Какая ситуация на разных направлениях

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
  • На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Сумской области.
  • На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии получили районы населенных пунктов Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется.
  • На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Самая сложная ситуация в Бахмуте. Но ВСУ изо всех сил отбивают атаки врага.
  • На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Донецкой области.
  • На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.
  • На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

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Враг терпит колоссальные потери

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами,
– добавили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

Добавим, что ВСУ героически уничтожают российских солдат и вражескую технику. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов. По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.

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Автор: Альона Захарова