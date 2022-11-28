Точный удар ВСУ по врагу в Энергодаре, перемещение подразделений из Беларуси: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Враг изо всех сил пытается восполнить безумные потери живой силы. Именно поэтому оккупанты перебрасывают части своих подразделений из Беларуси.
Вместе с тем, как отчитались в Генштабе ВСУ, атаки врага не прекращаются.
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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Яковлевка,
- Соледар,
- Бахмут,
- Андреевка,
- Новобахмутовка,
- Опытное,
- Водяное,
- Первомайское,
- Невельское,
- Новомихайловка Донецкой области.
Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.
Какая ситуация на разных направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Сумской области.
- На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии получили районы населенных пунктов Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется.
- На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Самая сложная ситуация в Бахмуте. Но ВСУ изо всех сил отбивают атаки врага.
- На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
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Враг терпит колоссальные потери
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами,
– добавили в Генштабе.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
Добавим, что ВСУ героически уничтожают российских солдат и вражескую технику. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов. По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.
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