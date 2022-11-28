Точный удар ВСУ по врагу в Энергодаре, перемещение подразделений из Беларуси: главное из Генштаба

Враг изо всех сил пытается восполнить безумные потери живой силы. Именно поэтому оккупанты перебрасывают части своих подразделений из Беларуси.

Вместе с тем, как отчитались в Генштабе ВСУ, атаки врага не прекращаются.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Яковлевка,

Соледар,

Бахмут,

Андреевка,

Новобахмутовка,

Опытное,

Водяное,

Первомайское,

Невельское,

Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Сумской области.

минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Сумской области. На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии получили районы населенных пунктов Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется.

поражения из минометов и реактивной артиллерии получили районы населенных пунктов Харьковской области. противник обороняется. На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Донецкой области.

враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Самая сложная ситуация в Бахмуте. Но ВСУ изо всех сил отбивают атаки врага.

противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Самая сложная ситуация в Бахмуте. Но ВСУ изо всех сил отбивают атаки врага. На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Донецкой области.

враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

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Враг терпит колоссальные потери

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами,

– добавили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

Добавим, что ВСУ героически уничтожают российских солдат и вражескую технику. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов. По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.

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