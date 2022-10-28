Распаковка от ВСУ: российская "малыха" останется в этом году без подарков и мужчины

Украинские военные продолжают давать достойный отпор оккупантам. На этот раз в руки ВСУ попал россиянин-мародер, возивший подарки жене.

В телеграм-канале распространили видео из телефона россиянина, который уже не вернется домой. Его "малыха" осталась без фена, телевизора и мужа.

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Что вез жене оккупант

Российский мародер хотел подарить жене украинский телевизор, фен и устройство для молока для младенцев.

Смотри, малыха, что я тебе привезу. Фенчик нормальный, телевизор тоже пойдет,

– говорит оккупант.

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Судя по видео, его товарищи тоже везли украинское "добро" в Россию. В их автобусе можно увидеть микроволновки и обогреватели, которые, вероятно, уже не попадут в руки российских женщин.

Как оккупанты мародерят в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские наемники систематически обворовывают украинцев. Россияне пытаются увезти все, что найдут. Недавно захватчики снова "отличились", украв стиральную машинку. Момент воровства попал на видео.

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Кроме бытовой техники, оккупанты воруют и видеокамеры. Так, бурят украл у украинцев камеру наблюдения и привез домой. Незаконные владельцы установили эту камеру у себя дома и, ничего не подозревая, попали в реалити-шоу.

Успехи ВСУ на фронте: основные события

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Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что то, что Россия сейчас проиграет конвенционную войну, не означает, что она имеет право использовать свой ядерный арсенал. Украина, несмотря ни на что, продолжит освобождать свою территорию.

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Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что даже погода помогает ВСУ уничтожать врага. По ее словам, затяжные дожди значительно замедляют движение кафиров.

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