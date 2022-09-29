ВСУ продолжают добиваться успехов вокруг Лимана: в ISW проанализировали последствия для россиян

Сейчас активно обсуждают достижения украинских военных вокруг Лимана. Аналитики предполагают, что российская армия может потерпеть неизбежное поражение в этом районе.

Украинские войска продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления русских войск в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец. Об этом сообщают в Институте изучения войны.

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Какие последствия для россиян принесет успех ВСУ вокруг Лимана

По предварительной информации, 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина – Колодцы и с юго-востока в районе Ямполя.

В России заявили, что ВСУ угрожают российским позициям и коммуникациям, которые "поддерживают" лиманскую группировку.

Развал "Лиманского кармана", вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной Луганской областей, и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанская,

– отметили аналитики.

Они подчеркнули, что российское военное руководство не смогло установить информационные условия для потенциально неизбежного поражения россиян в Лимане. Минобороны России не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, что, вероятно, еще больше снизит и без того низкий моральный дух россиян.

Кроме того, будущие достижения Украины вокруг критически важных районов Донецкой и Луганской областей могут убить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их начальством.

Что происходит вокруг Лимана: последние новости

Ранее Институт изучения войны сообщил, что ВСУ укрепляют позиции возле Лимана Донецкой области. Они продолжают приближаться к этому городу, освобождая новые населенные пункты.

Олег Жданов заявлял, что будущее увольнение Лимана позволит украинским военным продвигаться по двум направлениям – либо на Сватово, либо Северодонецк.

Кстати, россияне опрокидывают все возможные подкрепления, откуда только возможно. Там захвачены документы военнослужащих из Таджикистана, разных региональных и национальных подразделений.

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